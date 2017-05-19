Малик Абакиров: "С начала деятельности Гарантийного фонда утверждено 49 гарантий на сумму 51 млн сомов"

19 мая 2017, 11:24 Комментарии

Бишкек, 19 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. С конца прошлого года ОАО "Гарантийный фонд" по состоянию на 18 мая 2017 года утверждено 49 гарантий на 51 млн сомов. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщил председатель правления ОАО "Гарантийный фонд" Малик Абакиров.

По его словам, гарантии охватывают многие сферы производства, в том числе такие, как сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, переработка сельхозпродукции.

"Всего же субъекты малого и среднего бизнеса с помощью представленного Гарантийным фондом обеспечения получили кредит у банков-партнеров на сумму 226 млн сомов. Так, к примеру, предпринимателям в сфере сельского хозяйства представлено 22 гарантии на сумму 9,6 млн сомов. Благодаря гарантии им удалось получить 29,3 млн сомов. Для поддержки предпринимателей в сфере обрабатывающей промышленности, занимающихся в частности производством швейных изделий, мебели, пищевых продуктов и пластиковых упаковок на экспорт, представлено 8 гарантий на сумму 19,6 млн сомом. Всего же они получили кредиты на сумму 117,2 млн сомов", - рассказал он.

На поддержку инфраструктуры торговли, по словам М.Абакирова, было представлено 10 гарантий на сумму 18,2 млн сомов.

"Банки выдали таким образом кредит на сумму 53,3 млн сомов. На те инфраструктурные цели в сфере туризма представлено 5 гарантий на сумму 8,4 млн сомов при сумме кредита 20,3 млн сомов. Предприниматели, специализирующиеся в сфере транспорта получили от Гарантийного фонда 2 гарантии в сумме 722,5 тыс сомов, сумма выданных банком кредитов составляет 4 млн сомов", - добавил он.