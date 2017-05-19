Доллар США: 67.8420 (+0.1447) 
Евро: 75.4912 (+0.4487) 
Золото: 40.55 $/гр (+0.54) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Сапар Исаков: Кыргызстану нужно развивать авиациюСапар Исаков: Кыргызстану нужно развивать авиациюДо конца 2017 года 43 тыс. кыргызстанцев выйдут из "черного списка", - Госслужба миграцииДо конца 2017 года 43 тыс. кыргызстанцев выйдут из "черного списка", - Госслужба миграции

В Вашингтоне обсудили состояние и перспективы развития кыргызско-американского сотрудничества при новой Администрации США

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426904-ru.html

Похожие новости

Посол КР и помощник главы МИД КНР обсудили перспективы двусторонних отношений

В Барселоне пытаются прийти к такому состоянию города, какое сейчас у Бишкека, - "Бишкекглавархитектура"

Состояние бишкекских мостов — по некоторым опасно ходить

Торага ЖК обсудил с президентом Совета ИКАО вопросы по выводу авиакомпаний КР из "чёрного списка"

Бишкек в критическом состоянии в плане озеленения – депутат БГК

19 мая 2017, 11:04       Комментарии

В Вашингтоне 12 мая состоялась встреча посла Кыргызстана в США Кадыра Токтогулова с заместителем помощника президента США, старшим директором по делам Центральной и Южной Азии Совета национальной безопасности США Лизой Кертис.
Как сообщили в МИД, в ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы развития кыргызско-американского сотрудничества при новой Администрации США, а также вопросы обеспечения региональной стабильности и безопасности в Центральной Азии, включая Афганистан.
Со стороны Л.Кертис была дана высокая оценка достижениям Кыргызстана в демократическом развитии, а также подчеркнута важность всестороннего углубления взаимодействия между двумя странами.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум