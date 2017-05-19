В Вашингтоне обсудили состояние и перспективы развития кыргызско-американского сотрудничества при новой Администрации США

19 мая 2017, 11:04 Комментарии

В Вашингтоне 12 мая состоялась встреча посла Кыргызстана в США Кадыра Токтогулова с заместителем помощника президента США, старшим директором по делам Центральной и Южной Азии Совета национальной безопасности США Лизой Кертис.

Как сообщили в МИД, в ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы развития кыргызско-американского сотрудничества при новой Администрации США, а также вопросы обеспечения региональной стабильности и безопасности в Центральной Азии, включая Афганистан.

Со стороны Л.Кертис была дана высокая оценка достижениям Кыргызстана в демократическом развитии, а также подчеркнута важность всестороннего углубления взаимодействия между двумя странами.