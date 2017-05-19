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В 2016 году в Кыргызстан прибыл 171 груз 200, - МИД

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426903-ru.html

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19 мая 2017, 11:13       Комментарии

Ежегодно в бюджете Кыргызстана выделяется 5 млн сомов на груз 200. Об этом 19 мая на заседании фракции СДПК сообщил глава Госслужбы миграции Медетбек Айдаралиев.
"В некоторых случаях эти средства используются на 50-60%. Деньги выплачиваются, если предоставляются все необходимые документы", - сказал он.
Однако, М.Айдаралиев не озвучил перечень необходимых документов для получения указанных средств.
На заседании депутат Данияр Аттокуров поинтересовался, сколько кыргызстанцев за последний год погибли за рубежом и сколько грузов 200 прибыло в республику.
Представитель Министерства иностранных дел сообщил, что в 2016 году в страну прибыл 171 груз 200. Информацию по погибших кыргызстанцам пообещали предоставить депутату в письменном виде.

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