В 2016 году в Кыргызстан прибыл 171 груз 200, - МИД

19 мая 2017, 11:13 Комментарии

Ежегодно в бюджете Кыргызстана выделяется 5 млн сомов на груз 200. Об этом 19 мая на заседании фракции СДПК сообщил глава Госслужбы миграции Медетбек Айдаралиев.

"В некоторых случаях эти средства используются на 50-60%. Деньги выплачиваются, если предоставляются все необходимые документы", - сказал он.

Однако, М.Айдаралиев не озвучил перечень необходимых документов для получения указанных средств.

На заседании депутат Данияр Аттокуров поинтересовался, сколько кыргызстанцев за последний год погибли за рубежом и сколько грузов 200 прибыло в республику.

Представитель Министерства иностранных дел сообщил, что в 2016 году в страну прибыл 171 груз 200. Информацию по погибших кыргызстанцам пообещали предоставить депутату в письменном виде.