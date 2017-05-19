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Арбитр FIFA будет судить детский товарищеский матч между Кыргызстаном и Таджикистаном

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/arbitr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426902-ru.html

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19 мая 2017, 11:00       Комментарии

Арбитр FIFA будет судить товарищеский матч с участием детей из Кыргызстана и Таджикистана, сообщили в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ).
По данным организации, в приграничных районах начинается серия футбольных матчей для укрепления мира на границе.
"20 мая в селе Арка Баткенской области Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Кыргызстане совместно с федерациями футбола Кыргызстана и Таджикистана проводят товарищеский матч с участием детей из обеих стран, который будет судить Бахадыр Кочкаров, судья Международной федерации футбола (FIFA). Этой игрой начинается серия футбольных матчей, которые пройдут по инициативе ЮНИСЕФ в 23 приграничных школах и сообществах с участием более 1500 детей и подростков из Кыргызстана и Таджикистана. Целью товарищеских матчей является укрепление дружественных связей между сообществами через спорт", – говорится в сообщении.
Мероприятия являются частью программы по трансграничному сотрудничеству для достижения устойчивого мира и развития, которая финансируется Фондом Миростроительства ООН и посольством Швейцарии. Программа реализуется ЮНИСЕФ и другими агентствами ООН в Кыргызстане и Таджикистане направлена на продвижение устойчивого мира и развития в приграничных районах этих стран.

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