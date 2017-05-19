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Сапар Исаков: Кыргызстану нужно развивать авиацию

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/sapar-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426901-ru.html

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19 мая 2017, 11:06       Комментарии

Кыргызстану нужно развивать авиацию. Об этом на круглом столе "Значение воздушного транспорта для экономики Кыргызстана" сказал руководитель Аппарата президента КР Сапар Исаков.
"Такое ощущение, что мы застряли в периоде трансформации. Но мы желаем и рассчитываем на позитивные шаги в том, чтобы осуществить рывок в воздушной авиации. Кыргызстан на 90% состоит из гор, и этот фактор затрудняет развитие автомобильного и железнодорожного сообщения, поэтому нам однозначно нужно развивать авиацию. Это даст выход на рынки Европы и юго-восточной Азии, других крупных держав", — заявил рукаппарата.
По данным экспертов, кыргызстанские авиакомпании за 3 месяца 2017 года перевезли 280 тыс. пассажиров и 2 тыс. тонн груза. Согласно статистики, популярность воздушного транспорта растет: в 2016 году было перевезено 1,1 млн. человек, в 2015 году — 823 тыс. пассажиров.
"Но мы тоже не стоим на месте, в Кыргызстане открываются новые пути сообщения. В прошлом году было запущено 6 новых направлений. Мы работаем над инфраструктурой, идет работа по реконструкции региональных и международных аэропортов. Развитие воздушного сообщения позитивно влияет на туризм и торговлю, привлекает инвестиции в экономику страны, — отметил Исаков.
Руководитель Аппарата президента КР также напомнил, что накануне, 18 мая, прошло совещание по вопросу развития авиационного сектора страны.
"Мы договорились, что Госагентство гражданской авиации разработает пошаговый план развития отрасли. В частности, необходимо будет обратить внимание на безопасность полетов и создание равных условий для всех авиакомпании. Я прошу высоких гостей и экспертов оказать содействие в этом вопросе.
Мы уверены, что вхождение в систему "открытого неба" привлечет в страну зарубежных перевозчиков. Необходимо, чтобы поток воздушных судов в Индию проходил через воздушное пространство Кыргызстана, поскольку это короткий путь для перевозки грузов. В рамках проекта "Таза коом" мы внедряем электронные визы. Мы упрощаем визовые процедуры с Индией и Ираном. Соответствующие документы будут подписаны и внесены на ратификацию. Все это должно положительно влиять на развитие отрасли. Также мы должны заложить в Стратегию устойчивого развития приоритеты развития гражданской авиации", — подчеркнул Сапар Исаков.
Мероприятие проходит в Бишкеке в рамках официального визита в Кыргызстан президента Совета международной организации гражданской авиации (ИКАО) доктора Олумуива Бенард Алиу, а также рабочего визита делегации ИАТА во главе с вице-президентом регионального офиса ИАТА Рафаэля Шварцмана.

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