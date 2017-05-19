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ГУВД Бишкека запустило проект "Ваш участковый на карте 2ГИС"

Источник:
http://kabar.kg/news/guvd-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426900-ru.html

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19 мая 2017, 10:52       Комментарии

Бишкек, 19 мая /Айжамал дуйшоева - Кабар/. Главное управление внутренних дел Бишкека запустило проект "Ваш участковый на карте 2ГИС". Об этом сегодня на пресс-конференции в агентстве "Кабар" рассказал начальник Управления общественной безопасности ГУВД г.Бишкек Талант Иманкадыров.
По его словам, для легкости поиска своего участкового в справочнике городского информационного сервиса 2ГИС размещены адреса всех участковых пунктов милиции, в том числе и отделов, и управлений милиции.
"Отныне можно узнать какой участковый пункт милиции обслуживает ваш дом. Раньше, чтобы попасть на прием к участковым, приходилось ехать в другую часть города или прямо в управление милиции", - сказал он.
Также он проинформировал, чтобы узнать, какой пункт милиции обслуживает дом, необходимо кликнуть на здание прямо на карте, либо вбить адрес в строку поиска и открыть вкладку "обслуживающие организации". В новом окне появится информация об участковом пункте милиции: адрес, время работы, вход и контакты, также время работы.
Кроме этого он отметил, что по городу Бишкек функционирует 7 городских отделов милиции (ГОМ) и 75 участковых пунктов милиции (УПМ).
Т.Иманкадыров напомнил, что все пункты милиции работают с 09:00 до 22:00. "С 12:00 до 17:00 часов участковый совершает обход административного участка и занимается входящей корреспонденцией. С 17:00 до 22:00 приём граждан", - пояснил он.
В свою очередь специалист по связям с общественностью компании "2ГИС - Бишкек" Ирина Макогон рассказала, что городской информационный сервис 2ГИС - это бесплатный справочник организаций с детальной 3D-картой города, который работает даже в офф-лайн режиме, то есть без подключения к интернету.
Кроме этого она добавила, что на запуск проекта "Ваш участковый на карте 2ГИС" не было потрачено денег из бюджета.

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