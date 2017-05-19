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Посол КР и помощник главы МИД КНР обсудили перспективы двусторонних отношений

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/posol-kr-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426899-ru.html

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19 мая 2017, 10:31       Комментарии

Бишкек, 19 мая /Кабар/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Китае Азамат Усенов накануне встретился с помощником министра иностранных дел КНР Ли Хуэйлаем.
Как сообщает пресс-служба МИД КР, в ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы двусторонних кыргызско-китайских отношений.
"В частности, были подробно обсуждены вопросы дальнейшей реализации договоренностей, достигнутых между Президентом КР А.Атамбаевым и Председателем КНР Си Цзиньпином по итогам состоявшихся переговоров в Пекине 16 мая т.г", - говорится в сообщении.

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