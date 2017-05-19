Посол КР и помощник главы МИД КНР обсудили перспективы двусторонних отношений

19 мая 2017, 10:31 Комментарии

Бишкек, 19 мая /Кабар/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Китае Азамат Усенов накануне встретился с помощником министра иностранных дел КНР Ли Хуэйлаем.

Как сообщает пресс-служба МИД КР, в ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы двусторонних кыргызско-китайских отношений.

"В частности, были подробно обсуждены вопросы дальнейшей реализации договоренностей, достигнутых между Президентом КР А.Атамбаевым и Председателем КНР Си Цзиньпином по итогам состоявшихся переговоров в Пекине 16 мая т.г", - говорится в сообщении.