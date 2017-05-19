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В Иране начались президентские выборы

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-irane-n...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426898-ru.html

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Жээнбеков должен уйти в отставку либо временно сложить полномочия в связи с участием в выборах, — эксперт

19 мая 2017, 10:34       Комментарии

Бишкек, 19 мая /Кабар/. Избирательные участки открылись в пятницу во всех городах Ирана на выборах нового президента страны, сообщает национальная избирательная комиссия.
По данным комиссии, правом голоса обладают около 56 миллионов человек. Всего открылось около 63 тысяч участков.
Кандидатов четверо: действующий президент Хасан Роухани, аятолла Ибрахим Раиси, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба и кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим. Если ни один из них не наберет в первом туре более 50% голосов, спустя неделю состоится второй тур с участием двух кандидатов, набравших наибольшее число голосов.
Одновременно с президентскими в Иране пройдут выборы в городские советы и довыборы в парламент.
Выборы состоятся при усиленных мерах безопасности, их обеспечат около 300 тысяч сотрудников правоохранительных органов.
Источник РИА Новости

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