Сотрудники "Мега строй" складируют строительный мусор в неустановленных местах, - мэрия

19 мая 2017, 10:31 Комментарии

Сотрудники санитарно-экологической инспекции выявили, что работники ОсОО "Мега строй" на ул. Юнусалиева, 173 складируют строительный мусор в неустановленных местах, не соблюдают санитарные нормы и правила благоустройства города Бишкек.

Как сообщила пресс-служба мэрии, инспектор СЭИ составил протокол на имя гендиректора И.Ибраимовой по ст.489 Кодекса "Об административной ответственности" и направил в районную административную комиссию для дальнейшего рассмотрения.

Также санитарные нормы нарушили работники автомойки "Пит стоп" (ул. Ахунбаева, 28) и автомойки "Аква" (ул.Ахунбаева, 24), которые складируют иловые отходы вдоль проезжей части дороги, не соблюдают санитарные нормы и правила благоустройства Бишкека.

Инспектор СЭИ составил протокол на имя арендаторов К.Назаралиева и Ж.Таалайбекова по ст.489 Кодекса "Об административной ответственности" и направил в районную административную комиссию для дальнейшего рассмотрения.

По данным Министерства юстиции, руководителем ОсОО Mega Stroi ("Мега Строй") является Ибраимова Индира Канатбековна, учредителями - Тиленбаев Алмазбек Эргешович и Абдуллаев Нарбек Жусупжанович. Вид деятельности - строительство жилых и нежилых зданий. Компания прошла перерегистрацию 30.01.2015.