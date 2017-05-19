Доллар США: 67.8420 (+0.1447) 
Евро: 75.4912 (+0.4487) 
Золото: 40.55 $/гр (+0.54) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Telegram запустил функцию онлайн-платежейTelegram запустил функцию онлайн-платежейПрезидент Совета ИКАО: Пока кыргызские авиакомпании в черном спискеПрезидент Совета ИКАО: Пока кыргызские авиакомпании в черном списке

Сотрудники "Мега строй" складируют строительный мусор в неустановленных местах, - мэрия

 

Фотографии: akipress.kg

        

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426895-ru.html

Похожие новости

В Вашингтоне обсудили состояние и перспективы развития кыргызско-американского сотрудничества при новой Администрации США

Я думаю, к 2040 году КР будет развитой страной с обществом с принципами сотрудничества, кооперации и координации, - политолог

"Зеленстрой" сообщил, что в Бишкеке вырублено 800 деревьев, активист заявил о 2 тыс.

Депутат возмутился тем, что сотрудники МИД за рубежом встречают чиновников

На грантовое обучение в Венгрии попали дети представителей правительства, ЖК и сотрудников Минобразования, - депутат

19 мая 2017, 10:31       Комментарии

Сотрудники санитарно-экологической инспекции выявили, что работники ОсОО "Мега строй" на ул. Юнусалиева, 173 складируют строительный мусор в неустановленных местах, не соблюдают санитарные нормы и правила благоустройства города Бишкек.
Как сообщила пресс-служба мэрии, инспектор СЭИ составил протокол на имя гендиректора И.Ибраимовой по ст.489 Кодекса "Об административной ответственности" и направил в районную административную комиссию для дальнейшего рассмотрения.
Также санитарные нормы нарушили работники автомойки "Пит стоп" (ул. Ахунбаева, 28) и автомойки "Аква" (ул.Ахунбаева, 24), которые складируют иловые отходы вдоль проезжей части дороги, не соблюдают санитарные нормы и правила благоустройства Бишкека.
Инспектор СЭИ составил протокол на имя арендаторов К.Назаралиева и Ж.Таалайбекова по ст.489 Кодекса "Об административной ответственности" и направил в районную административную комиссию для дальнейшего рассмотрения.
По данным Министерства юстиции, руководителем ОсОО Mega Stroi ("Мега Строй") является Ибраимова Индира Канатбековна, учредителями - Тиленбаев Алмазбек Эргешович и Абдуллаев Нарбек Жусупжанович. Вид деятельности - строительство жилых и нежилых зданий. Компания прошла перерегистрацию 30.01.2015.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум