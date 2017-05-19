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Через 5-7 лет вторым языком у нас должен стать не русский, а английский, считает депутат А.Арапбаев

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426894-ru.html

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19 мая 2017, 10:38       Комментарии

Через 5-7 лет вторым языком у нас должен стать не русский, а английский, считает депутат Азамат Арапбаев. Об этом он сказал 19 мая на заседании фракции СДПК. Депутат отметил, что согласно статистическим данным, 750 тыс. кыргызстанцев на данный момент находятся за рубежом.
"Все мы знаем, что наши граждане в России работают, так скажем, в местах с низкой квалификацией. Это говорит о том, что уровень образования у нас в стране низкий. Если бы наши дети с 1 по 11 классы учили английский, то, возможно, эти 750 тыс. человек были бы в Европе и хорошо зарабатывали, были заняты на высококвалифицированных должностях", - сказал он.
По мнению А.Арапбаева, в школах Кыргызстана нужно увеличить часы английского языка. "А чтобы это сделать, нужно увеличить число преподавателей. Через 5-7 лет мы должны попасть в число англоговорящих стран и английский должен стать вторым языком", - сказал он.

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