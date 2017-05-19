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Лишенный водительских прав задержан со вторым удостоверением в Бишкеке

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426893-ru.html

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Водитель, лишенный прав, получил другое удостоверение в ГРС, подав на утерю

Водитель, ранее лишенный прав за пьяное вождение, задержан со вторым водительским удостоверением

19 мая 2017, 10:25       Комментарии

БИШКЕК, 19 мая - Sputnik. Житель Бишкека, ранее лишенный водительских прав за управление авто в нетрезвом состоянии, задержан со вторым удостоверением, сообщила пресс-служба МВД.
В четверг днем на улице Киевской патрульные инспекторы задержали 27-летнего водителя машины Mercedes-Benz. В Управлении патрульной милиции ГУВД Бишкека выяснили, что 14 марта текущего года постановлением Свердловского районного суда он был признан виновным в том, что управлял автомобилем, будучи нетрезвым, и на год лишен прав на вождение.
Однако у мужчины нашлось второе водительское удостоверение. Он утверждает, что получил документ в июле 2010 года по причине утери первого.
В отношении задержанного составлен протокол, машина поставлена на штрафстоянку. Изъятое удостоверение передано в ГРС для уничтожения.

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