Лишенный водительских прав задержан со вторым удостоверением в Бишкеке

19 мая 2017, 10:25 Комментарии

БИШКЕК, 19 мая - Sputnik. Житель Бишкека, ранее лишенный водительских прав за управление авто в нетрезвом состоянии, задержан со вторым удостоверением, сообщила пресс-служба МВД.

В четверг днем на улице Киевской патрульные инспекторы задержали 27-летнего водителя машины Mercedes-Benz. В Управлении патрульной милиции ГУВД Бишкека выяснили, что 14 марта текущего года постановлением Свердловского районного суда он был признан виновным в том, что управлял автомобилем, будучи нетрезвым, и на год лишен прав на вождение.

Однако у мужчины нашлось второе водительское удостоверение. Он утверждает, что получил документ в июле 2010 года по причине утери первого.

В отношении задержанного составлен протокол, машина поставлена на штрафстоянку. Изъятое удостоверение передано в ГРС для уничтожения.