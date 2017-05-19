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В Майлуу-Суу контрактник насмерть сбил своего сослуживца

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-majl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426891-ru.html

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19 мая 2017, 10:16       Комментарии

В Майлуу-Суу контрактник насмерть сбил своего сослуживца. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил КР.
По данным ведомства, ЧП произошло накануне, 18 мая. Военнослужащий-контрактник войсковой части 30295 рядовой А.Т. по неосторожности совершил наезд на военнослужащего этой же части рядового Т.М.
«В результате случившегося рядовой Т.М. был доставлен в территориальную больницу Майлуу-Суу, где, не приходя в сознание, скончался», — отмечают в пресс-службе Сухопутных войск ВС КР.
Инцидент произошел при проведении планового обслуживания техники. О данном факте проинформирована военная прокуратура Жалал-Абадского гарнизона, которая проводит собственное расследование.
По одной из версий, контрактник надавил на педаль газа, думая, что автомобиль стоит на нейтральной скорости. Однако коробка передач была переведена на первую скорость.

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