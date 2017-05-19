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США направили второй авианосец к Корейскому полуострову

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360099_ss...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426890-ru.html

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19 мая 2017, 10:09       Комментарии

ВМС США направили к Корейскому полуострову авианосец "Рональд Рейган" (USS Ronald Reagan) в дополнение к уже стоящему там кораблю "Карл Винсон" (USS Carl Vinson). Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на CNN и два источника в военных кругах.
Сообщается, что авианосец вышел из японского порта Йокосука во вторник, после завершения периода технического обслуживания и соответствующих тестов. По прибытии на место экипаж военного корабля займется отработкой безопасного запуска и приземления самолетов. Также "Рональд Рейган" и "Карл Винсон" поучаствуют в парных маневрах на фоне роста напряженности в регионе.
"Карл Винсон" вошел в Японское море через Цусимский пролив 29 апреля. Он принимает участие в начавшихся 23 апреля совместных учениях ВМС США и японских Сил самообороны. Маневры призваны оказать давление на КНДР, которая значительно усилила активность своей ракетной программы, запустив серию баллистических ракет. Последний на данный момент старт состоялся 14 мая. Тогда в Пхеньяне назвали испытание успешным, его целью была проверка возможности доставки "крупной тяжелой ядерной боеголовки".
Ситуация на Корейском полуострове является одной из самых напряженных тем международной политики. Сообщалось, что Вашингтон готов нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится на еще одно ядерное испытание. В ответ КНДР заявила, что в этом случае осуществит превентивный удар.
Позже США заявили, что намерены оказывать на КНДР дипломатическое и санкционное давление, а также привлекать Китай к тому, чтобы заставить Пхеньян отказаться от ракетной и ядерной программ.

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