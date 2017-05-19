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Рельсы, рельсы; шпалы, шпалы. Прокуратура выявила нарушения на ж/д путях

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360088_re...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426889-ru.html

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19 мая 2017, 10:15       Комментарии

Транспортной прокуратурой проведена плановая проверка в ГП "Национальная компания "Кыргыз темир жолу" на предмет исполнения требований действующего законодательства КР о безопасности движения.
В ходе проверки выявлены ряд грубейших нарушений, в частности при эксплуатации железнодорожных переездов, при сдаче в аренду или выделении земель во временное пользование на полосе отвода железной дороги.
Так, в ноябре месяце 2016 года работниками ГП "НК "КТЖ" был проведен осмотр железнодорожных опор для рельсов, по итогам которого была установлена 521 единица негодных шпал. Однако должностными лицами предприятия своевременно не были проведены текущие ремонтные работы, и 31 января 2017 года на участке "Луговая - Чалдовар" произошел сход 8 вагонов.
На сегодняшний день одной из актуальных проблем в этой сфере остаётся обеспечение безопасности на железнодорожных переездах, где ежегодно совершаются многочисленные наезды. Наблюдается тенденция роста таких
трагических случаев. Проверка показала, что на участках "Луговая - Рыбачье" 50 переездов не охраняются, а на 15 переездах не установлены сигнально-светофорные средства.
Более того, незаконно предоставлялись земельные участки на полосе отвода железной дороги физическим и юридическим лицам, которыми осуществлялась предпринимательская деятельность вблизи железной дороги.
ГП "НК "КТЖ" является одним из важнейших государственных стратегических объектов, вместе с тем вызывают тревогу имеющиеся факты несоблюдения требований законодательства, направленные на обеспечение безопасности. В ходе проверки выявлено, что не приняты повышенные меры по обеспечению безопасности на железнодорожном вокзальном комплексе станции "Бишкек-2". Здесь не установлены технические средства, предназначенные для определения и обнаружения взрывчатых веществ.
По результатам проверки транспортной прокуратурой внесены акты прокурорского реагирования в адрес ГП НК "Кыргыз темир жолу", Министерства транспорта и дорог КР, мэрии г. Бишкек и государственной инспекции по экологической и технической безопасности при ПКР.
По итогам рассмотрения пятеро должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности и ГП "НК "КТЖ" внесены исковые заявления в суд о возврате земельных участков путем демонтажа объектов и приведения их в первоначальное состояние.

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