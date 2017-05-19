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Президент Совета ИКАО: Пока кыргызские авиакомпании в черном списке

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360087_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426888-ru.html

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19 мая 2017, 10:29       Комментарии

В рамках официального визита президента Международной организации гражданской авиации (Совета ИКАО) с 18 по 21 мая состоялась встреча заместителя министра транспорта и дорог КР Гульмиры Абдралиевой с президентом Международной организации гражданской авиации (Совета ИКАО) с доктором Олуму ива Бенард Алиу. В ходе нее были затронуты актуальные вопросы развития гражданской авиации в КР, в частности выхода кыргызских авикомпаний из черного списка.
Как отметил заместитель агентства гражданской авиации (АГА) Бакыт Джунушалиев, в предыдущий визит от представителей ИКАО в нашу республику было 128 замечаний, по которым была проведена определенная работа.
В свою очередь Олуму ива Бенард Алиу сообщил, что ИКАО является не органом для избранных, он создан для всех стран мира. "Не только одна ваша страна испытывает трудности с запретом осуществления авиарейсов в страны Евросоюза, но и у других развивающихся стран есть проблемы. А наша организация старается помочь, чтобы ваша страна и другие могли выйти из "черного списка" ИКАО и осуществлять полеты по любым направлениям, в том числе в Европу. А для этого правительству КР, авиационным властям Кыргызстана необходимо решить базовые проблемы, в частности организационного и финансового характера", - сказал президент Совета ИКАО.

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