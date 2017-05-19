Президент Совета ИКАО: Пока кыргызские авиакомпании в черном списке

19 мая 2017, 10:29 Комментарии

В рамках официального визита президента Международной организации гражданской авиации (Совета ИКАО) с 18 по 21 мая состоялась встреча заместителя министра транспорта и дорог КР Гульмиры Абдралиевой с президентом Международной организации гражданской авиации (Совета ИКАО) с доктором Олуму ива Бенард Алиу. В ходе нее были затронуты актуальные вопросы развития гражданской авиации в КР, в частности выхода кыргызских авикомпаний из черного списка.

Как отметил заместитель агентства гражданской авиации (АГА) Бакыт Джунушалиев, в предыдущий визит от представителей ИКАО в нашу республику было 128 замечаний, по которым была проведена определенная работа.

В свою очередь Олуму ива Бенард Алиу сообщил, что ИКАО является не органом для избранных, он создан для всех стран мира. "Не только одна ваша страна испытывает трудности с запретом осуществления авиарейсов в страны Евросоюза, но и у других развивающихся стран есть проблемы. А наша организация старается помочь, чтобы ваша страна и другие могли выйти из "черного списка" ИКАО и осуществлять полеты по любым направлениям, в том числе в Европу. А для этого правительству КР, авиационным властям Кыргызстана необходимо решить базовые проблемы, в частности организационного и финансового характера", - сказал президент Совета ИКАО.