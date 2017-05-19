Серебряного призера Исламских игр Ж.Кыйлыбаева наградил президент Азербайджана

19 мая 2017, 9:57 Комментарии

Бишкек, 19 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Кыргызстанский борец греко-римского стиля Жанат Кыйлыбаев завоевал серебряную медаль Игр исламской солидарности в Баку (Азербайджан). Об этом сообщает пресс-служба Госагентства молодёжи, физкультуры и спорта КР.

По ее информации, 18 мая в спортивном комплексе имени Гейдара Алиева (г.Баку, Азербайджан) прошли соревнования по греко-римской борьбе в рамках IV Исламских играх солидарности.

Борец Жанат Кыйлыбаев пробился в финал весовой категории до 66 кг. В финальной встрече ему противостоял Камран Маммадов из Азербайджана, который одолел нашего борца.

"В итоге Ж. Кыйлыбаев стал обладателем серебряной медали. Нашего борца наградил Президент Азербайджана Ильхам Алиев", - сообщили в пресс-службе.

Другой борец Кайрат Туголбаев, выступавший в весовой категории до 75 кг, боролся за бронзу с представителем Ирана. В утешительном поединке он одержал верх и завоевал бронзовую медаль.

Отметим, сборная команда Кыргызстана по греко-римской борьбе завоевала всего пять медалей на данных играх одну золотую, три серебра и одну бронзу.

Кроме этого еще одна бронза была завоевана в состязаниях по волейболу, где женская сборная Кыргызстана стала третьей.

Всего у сборной Кыргызстана теперь девять медалей: 2 золота, 3 серебра и 7 бронз. В медальном зачете сборная Кыргызстана занимает 14-е место.