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Серебряного призера Исламских игр Ж.Кыйлыбаева наградил президент Азербайджана

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/serebrian...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426887-ru.html

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Борец Жанат Кыйлобаев взял серебро Исламских игр

19 мая 2017, 9:57       Комментарии

Бишкек, 19 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Кыргызстанский борец греко-римского стиля Жанат Кыйлыбаев завоевал серебряную медаль Игр исламской солидарности в Баку (Азербайджан). Об этом сообщает пресс-служба Госагентства молодёжи, физкультуры и спорта КР.
По ее информации, 18 мая в спортивном комплексе имени Гейдара Алиева (г.Баку, Азербайджан) прошли соревнования по греко-римской борьбе в рамках IV Исламских играх солидарности.
Борец Жанат Кыйлыбаев пробился в финал весовой категории до 66 кг. В финальной встрече ему противостоял Камран Маммадов из Азербайджана, который одолел нашего борца.
"В итоге Ж. Кыйлыбаев стал обладателем серебряной медали. Нашего борца наградил Президент Азербайджана Ильхам Алиев", - сообщили в пресс-службе.
Другой борец Кайрат Туголбаев, выступавший в весовой категории до 75 кг, боролся за бронзу с представителем Ирана. В утешительном поединке он одержал верх и завоевал бронзовую медаль.
Отметим, сборная команда Кыргызстана по греко-римской борьбе завоевала всего пять медалей на данных играх одну золотую, три серебра и одну бронзу.
Кроме этого еще одна бронза была завоевана в состязаниях по волейболу, где женская сборная Кыргызстана стала третьей.
Всего у сборной Кыргызстана теперь девять медалей: 2 золота, 3 серебра и 7 бронз. В медальном зачете сборная Кыргызстана занимает 14-е место.

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