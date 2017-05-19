ЕЭК усилит борьбу с контрафактом и фальсификатом на едином рынке ЕАЭС

19 мая 2017, 9:50 Комментарии

Бишкек, 19 мая /Кабар/. Совместные меры государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по противодействию незаконному обороту промышленной продукции стороны обсудили на заседании Консультативного комитета по промышленности Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Противодействие незаконному обороту промышленной продукции необходимо для формирования в ЕАЭС единого развитого рынка с безопасными и качественными товарами и услугами. Предложения Российской Федерации, представленные на заседании, предусматривают разработку проекта межправительственного Соглашения о взаимодействии в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции в рамках Евразийского экономического союза. По инициативе Минпромторга России рассмотрен проект решения Евразийского межправительственного совета, содержащий ряд мероприятий, которые окажут активное противодействие контрафакту и фальсификату. Этот вопрос будет дополнительно проработан и после согласования сторонами внесен на рассмотрение органов Союза.

Евразийская экономическая комиссия намерена выработать единый механизм учета технологических операций при предоставлении промышленных субсидий. На заседании членом Консультативного комитета от Беларуси предложены подходы для реализации договоренностей глав государств о порядке признания технологических операций, произведенных в других государствах-членах, при предоставлении промышленных субсидий, выделяемых производителю в случае выполнения ряда конкретных технологических операций.

Представители Беларуси и России проинформировали о совместной работе над единым механизмом расчета и подтверждения доли сырья и материалов, используемых производителем в процессе технологических операций при производстве определенного товара. В настоящее время ведется активная работа по согласованию позиций белорусской и российской сторон по этому вопросу. По итогам обсуждения члены комитета отметили необходимость привлечения к работе представителей экспертного сообщества.

Консультативный комитет утвердил перечень структурообразующих предприятий государств ЕАЭС и формат опросного листа для мониторинга по выявлению препятствий, мешающих развитию промышленного сотрудничества в странах евразийской "пятерки". Перечень включает более 3 тысяч производителей Союза.

"Такой подход позволит выявить "болевые точки" промышленности наших государств и разработать эффективные решения по их устранению. Это создаст возможности не только повысить устойчивость экономик государств-членов ЕАЭС, но и в полной мере реализовать потенциал промышленного сотрудничества, обеспечив условия для эффективного качественного развития производственных комплексов", – отметил член Коллегии (министр) Сергей Сидорский.

В соответствии с Основными направлениями промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС Комиссия в 2017 году начинает проведение ежегодного мониторинга системообразующих предприятий государств-членов Евразийского экономического союза для выявления барьеров, препятствующих движению промышленных товаров на общем рынке ЕАЭС и выходу на рынки третьих стран, а также для развития промышленного сотрудничества.

Мониторинг проводится в форме анкетирования системообразующих предприятий государств-членов, которое согласовано с уполномоченными органами сторон. По итогам мониторинга будет подготовлен и представлен Коллегии ЕЭК доклад, включающий перечень выявленных существенных барьеров и предложения по мерам для их устранения.

В ходе заседания также утверждена форма отчетности о развитии промышленного сотрудничества в ЕАЭС. Это необходимо для мониторинга и анализа реализации Основных направлений промышленного сотрудничества в рамках евразийского интеграционного объединения. Предлагаемая форма обеспечит единообразное изложение государствами-членами информации, будет способствовать выявлению проблемных вопросов промышленного сотрудничества и корректировке, в случае необходимости, промышленной политики в рамках Союза.

На заседании Консультативного комитета утверждены "дорожные карты" по устранению изъятий в промышленной сфере. Это позволит проконтролировать завершение действия изъятий, установленных в Договоре о ЕАЭС и касающихся предоставления промышленных субсидий, что обеспечит выравнивание конкурентных условий на едином экономическом пространстве Союза.

В рамках заседания также состоялось обсуждение наиболее серьезных потенциальных препятствий, выделенных странами Союза, которые оказывают негативное влияние на развитие промышленного сотрудничества сторон. Были рассмотрены возможные подходы по их устранению. К таким вопросам относятся препятствия в сфере государственных закупок, промышленных субсидий, технического регулирования, таможенно-тарифного регулирования и вопросы требований к локализации производства.

"Данные проблемные вопросы были выявлены в результате тесного взаимодействия с уполномоченными органами сторон", – отметил директор Департамента промышленной политики ЕЭК Николай Кушнарев. Эти новые проблемные моменты будут внесены в единый электронный реестр препятствий для выработки сторонами согласованных решений по их эффективному устранению.

Пресс-служба ЕЭК