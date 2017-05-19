Соглашение между ЕАЭС и КНР позволит товарам Союза выйти на китайский рынок и реализовать выгодные проекты с Китаем

19 мая 2017, 10:00 Комментарии

Бишкек, 19 мая /Кабар/. Главной темой обсуждения на шестом заседании Президиума Делового совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которое прошло в Бишкеке (Кыргызская Республика), стала роль Делового совета ЕАЭС в подготовке торгово-экономического соглашения (ТЭС) Евразийского экономического союза с Китайской Народной Республикой (КНР).

Комментируя ход переговоров о ТЭС, президент Делового совета ЕАЭС Виктор Христенко подчеркнул, что "… формирование базового соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским союзом и Китаем является историческим моментом".

"По сути, впервые будет создана правовая база, которая унифицирует правовые основы бизнеса в торговой сфере стран ЕАЭС с Китаем, – отметил Виктор Христенко. – При этом очень важно, чтобы в соглашении появились сегменты, которые будут определять и взаимодействие в других важнейших отраслях экономики. Все понимают, что торговля изменчива, на нее влияют и конъюнктура рынка, и защитные меры. Важно, что в ТЭС появились те сегменты, которые определяют взаимодействие в важнейших секторах, что, безусловно, придает устойчивость модели экономического взаимодействия".

Развивая мысль о важности ТЭС с КНР, член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина добавила: "Предложенная нами структура соглашения включает большой набор дисциплин, благодаря которым мы сможем без снижения пошлин содействовать выходу на китайский рынок, а также реализовывать наиболее выгодные для наших стран проекты с Китаем. Нам интересны проекты, которые будут не конкурировать друг с другом, а дополнять друг друга. Это могут быть экспортные, инфраструктурные или инвестиционные проекты. Причем последняя разновидность проектов может быть и двусторонней – между КНР и одной из стран-участниц ЕАЭС", – подчеркнула Вероника Никишина.

Председатель Комитета ДС ЕАЭС по торгово-экономическому сотрудничеству с КНР Владимир Саламатов, в свою очередь, сделал акцент на принципах работы комитета. Важное место отводится единогласной процедуре принятия решений, участию представителей ЕЭК в заседаниях. При этом основное внимание уделяется проектам, где существует потенциал или где уже есть основания для кооперации бизнеса нескольких стран Евразийского союза и Китая.

Приоритетность проектов определяется членами Делового совета в зависимости от их возможности расширить экспорт, их выгодности для всех заинтересованных сторон, а также скорости реализации проектов.

Президент Делового совета ЕАЭС Виктор Христенко особенно подчеркнул, что инициатива КНР о сопряжении ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП) подразумевает создание общих проектов в четырех основных инфраструктурных направлениях: транспорте, энергетике, телекоммуникациях и финансах. "Эти четыре инфраструктуры определяют облик всего – область хозяйства, экономики, и на них, как на каркас, нанизывается суть, и вокруг них строится весь бизнес. Без этих инфраструктур никакой бизнес не может существовать", – заявил Виктор Христенко.

В ходе активного обсуждения перспектив сотрудничества государств Евразийского экономического союза и Китайской Народной Республики появилось два новых направления. Во-первых, это сотрудничество в сфере экологической безопасности.

Вероника Никишина обратила внимание на отсутствие в союзном договоре и в документах Евразийской экономической комиссии статей, норм или рекомендаций, касающихся экологических стандартов. "Предстоит искать для проблематики экологии соответствующее позиционирование, – отметила министр. – Может быть, в рамках формирования новых поправок к Договору с КНР стоит включить эти темы – как и что надо будет обсудить, что именно нам нужно, какие именно экологические темы востребованы".

Эту идею поддержал и развил президент ДС ЕАЭС Виктор Христенко. Он предложил апробировать новые полномочия в Комитете ДС ЕАЭС по торгово-экономическому сотрудничеству с КНР. Для этого в Положении о комитете предлагается указать: "особо обратить внимание на проблематику зеленого роста".

Второе новое направление – это работа по активизации сотрудничества со странами, с которыми планируется заключить преференциальные соглашения на уровне ЕАЭС, либо рассматривается такая возможность. Члены президиума согласились с поступившим предложением, признав его стратегически важным для расширения рынков сбыта и развития бизнес-контактов с новыми партнерами. Виктор Христенко признал это "хорошим подспорьем" и предложил на данный момент выделить четыре государства: Индию, Израиль, Египет и Южную Корею. Стороны решили переименовать Комитет ДС ЕАЭС по торгово-экономическому сотрудничеству с КНР в Комитет Делового совета ЕАЭС по ТЭО с КНР и с другими странами-участницами преференциальных соглашений.

В завершение работы члены президиума приветствовали обращение Республики Молдова о предоставлении статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. Принятое решение Высшего Евразийского экономического совета дает все основания закрепить статус участника заседаний Президиума Делового совета ЕАЭС для представителя Молдовы – президента Национального конгресса промышленников и предпринимателей Молдовы, председателя Совета Международного конгресса промышленников и предпринимателей Василия Тарлева.

Пресс-служба ЕЭК