Водитель, лишенный прав, получил другое удостоверение в ГРС, подав на утерю

19 мая 2017, 10:05 Комментарии

Бишкек, 19 мая /Кабар/. Водитель, ранее лишенный прав за пьяное вождение, задержан со вторым водительским удостоверением.

По сообщению пресс-службы УПМ ГУВД Бишкека, 18 мая примерно в 16:00 часов на ул.Киевской был задержан водитель автомашины марки Мерседес-Бенц, гражданин Б.У., 1990 г.р, который ранее, 14 марта текущего года, постановлением Свердловского районного суда г. Бишкек был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 238 КоАО Кыргызской Республики за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. За это серьезное нарушение он был подвергнут административному взысканию в виде лишения права управления транспортным средством на 1 год.

Однако при проверке сотрудниками патрульной милиции установлено, что у указанного водителя при себе имеется второе водительское удостоверение. В пояснении водитель указал, что второе удостоверение получил в ГРС в июле 2010 года по причине утери.

В настоящее время в отношении водителя составлен административный материал, автомашина поставлена на специализированную стоянку. Изъятое водительское удостоверение передано в ГРС для уничтожения. УПМ по ГУВД г.Бишкек продолжает работу по выявлению других аналогичных фактов.