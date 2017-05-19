Доллар США: 67.8420 (+0.1447) 
Евро: 75.4912 (+0.4487) 
Золото: 40.55 $/гр (+0.54) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Баткенской области школьники отравились химическим веществомВ Баткенской области школьники отравились химическим веществомЛивневые дожди затопили улицы ОшаЛивневые дожди затопили улицы Оша

Водитель, лишенный прав, получил другое удостоверение в ГРС, подав на утерю

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/voditel-l...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426884-ru.html

Похожие новости

Лишенный водительских прав задержан со вторым удостоверением в Бишкеке

Водитель, ранее лишенный прав за пьяное вождение, задержан со вторым водительским удостоверением

В Оше около 1000 матерей получили подарки ко Дню матери

В Кыргызстане фостерные семьи получают зарплату в 6 тыс. сомов и деньги на содержание ребенка

Около 1,4 тыс. имамов Кыргызстана получат стипендии от фонда "Ыйман"

19 мая 2017, 10:05       Комментарии

Бишкек, 19 мая /Кабар/. Водитель, ранее лишенный прав за пьяное вождение, задержан со вторым водительским удостоверением.
По сообщению пресс-службы УПМ ГУВД Бишкека, 18 мая примерно в 16:00 часов на ул.Киевской был задержан водитель автомашины марки Мерседес-Бенц, гражданин Б.У., 1990 г.р, который ранее, 14 марта текущего года, постановлением Свердловского районного суда г. Бишкек был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 238 КоАО Кыргызской Республики за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. За это серьезное нарушение он был подвергнут административному взысканию в виде лишения права управления транспортным средством на 1 год.
Однако при проверке сотрудниками патрульной милиции установлено, что у указанного водителя при себе имеется второе водительское удостоверение. В пояснении водитель указал, что второе удостоверение получил в ГРС в июле 2010 года по причине утери.
В настоящее время в отношении водителя составлен административный материал, автомашина поставлена на специализированную стоянку. Изъятое водительское удостоверение передано в ГРС для уничтожения. УПМ по ГУВД г.Бишкек продолжает работу по выявлению других аналогичных фактов.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум