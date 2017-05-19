Таможенников стран ЕАЭС обязали принимать документы соответствия требованиям техрегламентов из стран Союза

19 мая 2017, 10:11 Комментарии

Бишкек, 19 мая /Кабар/. На заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 17 мая принято решение о том, что таможенные органы стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны обеспечивать принятие единых документов об оценке соответствия, которые выданы в любых государствах ЕАЭС, и выпуск в обращение на территорию Союза товаров третьих стран с такими документами.

Вице-премьеры стран ЕАЭС поручили таможенным органам проработать вопрос взаимодействия с уполномоченными структурами, ведущими национальные сегменты единых реестров. Это позволит своевременно получать информацию о наличии документов об оценке соответствия товаров третьих стран, выпускаемых в обращение.

Пресс-служба ЕЭК