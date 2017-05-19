Анимационный фильм юного кыргызстанца покажут на международном детском фестивале в Канаде

19 мая 2017, 10:11 Комментарии

Бишкек, 19 мая /Кабар/. Короткометражный анимационный фильм "Соседи" юного режиссера-школьника Батыркана Ильясова будет участвовать в конкурсной программе международного детского кинофестиваля FOCUS, который пройдет 21 мая в городе Торонто, Канада. Об этом сообщает ассоциативный продюсер, арт-директор МКФ стран СНГ, Грузии и Балтии "Кыргызстан – страна короткометражных фильмов" Ника Жолдошева.

В фестивале участвуют короткометражные анимационные фильмы, которые отвечают на тему: "Что делает мир лучше?", созданные детьми и подростками младше 16 лет.

Анимационный фильм Батыркана – это история двух соседей, один из них - работяга, а второй - лентяй, любитель выпить. Этот фильм – новая интерпретация басни Крылова "Стрекоза и муравей".

Напомним, что фильм Батыркана "Соседи" выигрывал главный приз в категории "Лучшая анимация" Национального детско-юношеского кинофестиваля "Карек", а также был участником VI Международного Кинофестиваля короткометражных фильмов стран СНГ, Балтии и Грузии "Кыргызстан – страна короткометражных фильмов".

Весной 2016 г. он также выиграл один из главных призов на конкурсе видеороликов на тему "I Love English", проведенном Посольством США. Анимацией увлекается на притяжении 3 лет. В данный момент Батыркан заканчивает 8 класс, живет в городе Каракол.