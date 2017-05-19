Доллар США: 67.8420 (+0.1447) 
Евро: 75.4912 (+0.4487) 
Золото: 40.55 $/гр (+0.54) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Ливневые дожди затопили улицы ОшаЛивневые дожди затопили улицы ОшаСоглашение между ЕАЭС и КНР позволит товарам Союза выйти на китайский рынок и реализовать выгодные проекты с КитаемСоглашение между ЕАЭС и КНР позволит товарам Союза выйти на китайский рынок и реализовать выгодные проекты с Китаем

Сооданбекова: девочки переходят дорогу, уткнувшись в смартфоны

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Radio/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426881-ru.html

Похожие новости

ЖК до сих пор не провел парламентский час по положению женщин и девочек, которые составляют 52% населения КР, - депутат

В Бишкеке водитель сбил парня на пешеходном переходе

На Иссык-Куле женщина без спроса увела двухлетнюю девочку из пансионата

Девочка, удочеренная американцами, играет на скрипке гимн Кыргызстана

Выиграй один из трёх смартфонов от MegaCom!

19 мая 2017, 10:01       Комментарии

В беседе на радио Sputnik Кыргызстан она рассказала, что за несколько дней акции "Вместе за безопасность детей на дорогах" она пыталась объяснить детям правила перехода через дорогу.
"Многие уже знают, как себя вести, есть и такие, кто меня узнает и здоровается. Но удивило, что девочки постарше идут медленно и часто отвлекаются на смартфоны. Это очень опасно", - сказала волонтер.
Она отметила, что просила детей не отвлекаться и быть предельно внимательными на дороге.
Акция началась 15 мая и продолжится до 25-го числа. В рамках мероприятия, которое фонд запустил в партнерстве с Управлением образования мэрии Бишкека, для детей столицы организовано сопровождение на пешеходных переходах, расположенных вблизи школ.
Акция #ВместезаБезопасностьДетейнаДорогах была инициирована в связи с участившимися в последнее время случаями наездов на школьников. Ее цель - профилактика и предупреждение детского травматизма на дорогах, а также привлечение внимания водителей к важности соблюдения Правил дорожного движения, особенно при переезде пешеходных переходов.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум