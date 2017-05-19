Сооданбекова: девочки переходят дорогу, уткнувшись в смартфоны

19 мая 2017, 10:01 Комментарии

В беседе на радио Sputnik Кыргызстан она рассказала, что за несколько дней акции "Вместе за безопасность детей на дорогах" она пыталась объяснить детям правила перехода через дорогу.

"Многие уже знают, как себя вести, есть и такие, кто меня узнает и здоровается. Но удивило, что девочки постарше идут медленно и часто отвлекаются на смартфоны. Это очень опасно", - сказала волонтер.

Она отметила, что просила детей не отвлекаться и быть предельно внимательными на дороге.

Акция началась 15 мая и продолжится до 25-го числа. В рамках мероприятия, которое фонд запустил в партнерстве с Управлением образования мэрии Бишкека, для детей столицы организовано сопровождение на пешеходных переходах, расположенных вблизи школ.

Акция #ВместезаБезопасностьДетейнаДорогах была инициирована в связи с участившимися в последнее время случаями наездов на школьников. Ее цель - профилактика и предупреждение детского травматизма на дорогах, а также привлечение внимания водителей к важности соблюдения Правил дорожного движения, особенно при переезде пешеходных переходов.