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США направили второй авианосец к Корейскому полуостровуСША направили второй авианосец к Корейскому полуостровуВ Баткенской области школьники отравились химическим веществомВ Баткенской области школьники отравились химическим веществом

Из-за хулигана отравились 7 семиклассниц в Баткене

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426880-ru.html

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Минздрав КР: Пока точно неизвестно, чем отравились школьники в Ноокене

19 мая 2017, 10:08       Комментарии

БИШКЕК, 19 мая - Sputnik. В селе Бужум Баткенской области отравились семь учениц седьмого класса, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Инцидент произошел в сельской школе 18 мая. Установлено, что семиклассник на перемене зажег на подоконнике в классе шашку, которую якобы нашел на улице. Почувствовав запах серы, хулиган выбежал на улицу.
После перерыва в классе начался урок. Ближе к 15.30 некоторые ученицы стали кашлять и жаловаться на затрудненное дыхание, головную боль.
Школьниц отвезли в Баткенскую областную больницу: четырех поместили в детское отделение, трех - в реанимацию. Сегодня утром последних также перевели в детское отделение. Состояние всех школьниц удовлетворительное, девочек скоро выпишут, но они будут проходить амбулаторное лечение.

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