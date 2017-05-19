Из-за хулигана отравились 7 семиклассниц в Баткене

19 мая 2017, 10:08 Комментарии

БИШКЕК, 19 мая - Sputnik. В селе Бужум Баткенской области отравились семь учениц седьмого класса, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Инцидент произошел в сельской школе 18 мая. Установлено, что семиклассник на перемене зажег на подоконнике в классе шашку, которую якобы нашел на улице. Почувствовав запах серы, хулиган выбежал на улицу.

После перерыва в классе начался урок. Ближе к 15.30 некоторые ученицы стали кашлять и жаловаться на затрудненное дыхание, головную боль.

Школьниц отвезли в Баткенскую областную больницу: четырех поместили в детское отделение, трех - в реанимацию. Сегодня утром последних также перевели в детское отделение. Состояние всех школьниц удовлетворительное, девочек скоро выпишут, но они будут проходить амбулаторное лечение.