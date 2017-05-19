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Таможенники ЕАЭС должны принимать документы об оценке соответствия требованиям техрегламентов, выданных в любых странах Союза

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/tamozh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426879-ru.html

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В Каракасе в столкновениях демонстрантов и полиции пострадали 60 человек

19 мая 2017, 9:38       Комментарии

На заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 17 мая принято решение о том, что таможенные органы стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны обеспечивать принятие единых документов об оценке соответствия, которые выданы в любых государствах ЕАЭС, и выпуск в обращение на территорию Союза товаров третьих стран с такими документами.
Вице-премьеры стран ЕАЭС поручили таможенным органам проработать вопрос взаимодействия с уполномоченными структурами, ведущими национальные сегменты единых реестров. Это позволит своевременно получать информацию о наличии документов об оценке соответствия товаров третьих стран, выпускаемых в обращение.

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