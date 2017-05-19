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Водитель, ранее лишенный прав за пьяное вождение, задержан со вторым водительским удостоверением

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/vodite...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426878-ru.html

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Лишенный водительских прав задержан со вторым удостоверением в Бишкеке

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Водитель, лишенный прав, получил другое удостоверение в ГРС, подав на утерю

19 мая 2017, 9:47       Комментарии

Водитель, ранее лишенный прав за пьяное вождение, задержан со вторым водительским удостоверением, сообщает пресс-служба Управления патрульной милиции Бишкека.
Накануне сотрудники ПМ задержали водителя "Мерседес-Бенц", Б.У. 1990 года рождения, который ранее, 14 марта постановлением Свердловского районного суда Бишкека лишен водительских прав на 1 год за пьяное вождение.
"Однако, при проверке установлено, что у указанного водителя при себе имеется второе удостоверение. В пояснении водитель указал, что второе удостоверение получил в ГРС в июле 2010 года по причине утери. В настоящее время в отношении водителя составлен административный материал, автомашина поставлена на специализированную стоянку. Изъятое водительское удостоверение передано в ГРС для уничтожения. УПМ продолжает работу по выявлению других аналогичных фактов", – говорится в сообщении.

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