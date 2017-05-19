В Баткенской области школьники отравились химическим веществом

19 мая 2017, 10:06 Комментарии

В селе Бужум Баткенской области ученицы 7-го класса отравились химическим веществом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения КР.

По данным ведомства, инцидент, в результате которого пострадали 7 девочек, произошел накануне, 18 мая.

«В ходе расследования установлено, что ученик 7-го класса на перемене, примерно в 15:30, зажег в классе шашку с фитилем, который он якобы нашел на улице. Почувствовав едкий сернистый запах, он убежал на улицу. После перерыва в классе находились все учащиеся (всего — 21 человек). В 17:30, со слов учащихся, школьники начали кашлять, им стало трудно дышать.

По данным Минздрава, дети были госпитализированы в Баткенскую областную объединенную больницу, из них 4 — в детское отделение, 3 — в отделение реанимации. Все дети поступили с жалобами на головную боль, покашливание и удушье.

Пострадавшим была оказана своевременная медицинская помощь: проведена дезинтоксикационная инфузионная терапия, двум пострадавшим оказана кислородная терапия.

По данным на 09:00 19 мая, дети, находившиеся в реанимации, переведены в детское отделение, состояние стабилизировалось.

«После утреннего обхода состояние детей удовлетворительное. Планируется их выписка на амбулаторное лечение. Решение о выписке будет принято после консилиума врачей», — отмечает координатор по здравоохранению Баткенской области Орозмамат Темиров.