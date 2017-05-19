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Эксперт: В связи с усилением полномочий премьера за кресло главы кабмина будут бороться Сариев и Бабанов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/eksper...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426875-ru.html

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Жээнбеков должен уйти в отставку либо временно сложить полномочия в связи с участием в выборах, — эксперт

19 мая 2017, 9:44       Комментарии

В связи с усилением полномочий премьер-министра Кыргызстана и ослаблением роли президента за кресло главы кабмина будут бороться Темир Сариев и Омурбек Бабанов. Об этом K-News заявил эксперт Токтогул Какчекеев, комментируя выдвижение Сооронбая Жээнбекова кандидатом в президенты от СДПК.
"При принятии решения о выдвижении Жээнбекова, несомненно, опыт работы на различных государственных должностях сыграл свою роль. Сооронбай Шарипович выполнял свои функции добросовестно, по нормам права, закона и морали. Жээнбеков – "рабочая лошадка", которая может потянуть должность президента, тем более, что в связи со сменой Конституции полномочий у главы государство стало значительно меньше. Их перераспределили в пользу премьер-министра", — подчеркнул Какчекеев.
Эксперт полагает, что для Жээнбекова решающим фактором для победы на выборах может стать его клановая и региональная принадлежность. Не стоит забывать, что этот политик представляет юг страны, напомнил Какчекеев.
"Что касается кандидатур в будущие премьер-министры Кыргызстана, то у страны уже есть два готовых премьера – это Темир Сариев и Омурбек Бабанов. Это люди, имеющие опыт политической и общественной работы и руководства правительством. Омурбек Бабанов в этом плане находится в более выигрышной позиции. Он — заметная фигура в кругах промышленного союза России, он опытный бизнесмен, имеющий деловые связи не только в Кыргызстане, но и за границей. А опыт, преумноженный на влияние, я уверен, обязательно отразится на политической карьере Бабанова", — уверен Токтогул Какчекеев.

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