В войсковой части Майлуу-Суу контрактник задавил сослуживца

19 мая 2017, 9:33 Комментарии

В войсковой части Генерального штаба в городе Майлуу-Суу контрактник задавил сослуживца. Об этом сегодня, 19 мая, "ВБ" сообщили в правоохранительных органах.

ЧП случилось накануне, примерно в 18.00, когда военнослужащий заезжал в бокс задним ходом. Забыв, что коробка передач находится в положении первой скорости, он надавил на педаль газа и задавил впереди стоящего сослуживца, также являющегося военнослужащим контрактной службы. Последний от полученных травм скончался на месте.

В свою очередь заместитель начальника Генерального штаба Нурлан Чомоев "ВБ" подтвердил данную информацию, сообщив, что ЧП произошло по неосторожности водителя. Пострадавший, с его слов, скончался в больнице. "Данная военная часть относится к Сухопутным войскам. В настоящий момент уведомлена Военная прокуратура Джалал-Абадского гарнизона. Представители надзорного органа находятся на месте ЧП", - сказал Чомоев.