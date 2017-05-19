В Японии правительство одобрило закон об отречении императора

19 мая 2017, 9:36 Комментарии

В Японии правительство приняло законопроект, который позволяет передавать Хризантемовый трон наследнику при жизни нынешнего императора. Об этом сообщает агентство "Киодо", передает Росбалт.

Ожидается, что законопроект передадут на рассмотрение парламента Японии сегодня же.

Согласно действующему законодательству, передача трона наследнику происходит после смерти императора.

В августе 2016 года нынешний император Акихито выступил с обращением к народу Японии, сообщив, что хочет уйти на покой. Правительство Японии намерено провести церемонию вступления на престол нового императора 1 января 2019 года.