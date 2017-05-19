Хэппи энд. Владелец вернул украденный телефон благодаря "Облаку"

19 мая 2017, 9:37 Комментарии

Бишкекчанин Назар Канаев смог вернуть свой украденный смартфон благодаря программе облачного хранения файлов Dropbox.

Необычная история произошла 14 мая в Бишкеке. Назар Канаев, вернувшись домой, обнаружил пропажу своего смартфона. Через два дня, 16 мая, в его хранилище на Dropbox стали приходить выразительные селфи нового "хозяина" телефона, поскольку смартфон был синхронизирован с программой. Канаев обратился в милицию, распространил информацию и фото молодого человека в Facebook.

"На следующий день им получилось отыскать его, после чего те рассказали ему о моих терзаниях. Растроганный, он сразу же позвонил мне и мы назначили встречу на вечер. Передо мной явился высокий, статный парень с грациозной походкой и изящными манерами, какими его одарила сама природа Бишкека. Мы обменялись рукопожатиями. Он протянул мне заветный смартфон. Мы поболтали и расстались, но обещали не забывать друг друга. Спасибо всем тем, кто помог мне с поисками - родным и близким, неравнодушным пользователям соцсетей, а также доблестным милиционерам Октябрьского и Первомайского РОВД. Без вас бы ничего не получилось. И отдельное спасибо тебе, Нурсултан, ты навсегда останешься в моем сердце", - иронично написал Канаев.