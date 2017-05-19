19 мая 2017, 9:40 Комментарии

Жители Бишкека и Сокулука на неделю останутся без природного газа.

ОсОО "Газпром Кыргызстан" доводит до сведения абонентов, что в связи с проведением работ по устранению утечки газа будет прекращена подача природного газа в следующих районах:

<li>с 18 по 24 мая в г. Бишкек в районах, ограниченных отрезками улиц М.Ганди, К.Датка, Ж.Жолу, БЧК; Орозбекова, Боталиева, Щербакова, Мусоргского;</li><li>с 18 по 24 мая в г. Сокулук по ул. Калинина, Белинского, Зеленой;</li><li>с 23 по 24 мая в г. Бишкек по ул. Лущихина №81-95.</li>

Работы по устранению утечки газа проводятся в целях обеспечения безопасности и бесперебойности работы оборудования.