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Жители Бишкека и Сокулука на неделю останутся без природного газа

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360093_ji...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426871-ru.html

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Где в Бишкеке 19 мая отключат свет? — список районов

19 мая 2017, 9:40       Комментарии

Жители Бишкека и Сокулука на неделю останутся без природного газа.
ОсОО "Газпром Кыргызстан" доводит до сведения абонентов, что в связи с проведением работ по устранению утечки газа будет прекращена подача природного газа в следующих районах:
<li>с 18 по 24 мая в г. Бишкек в районах, ограниченных отрезками улиц М.Ганди, К.Датка, Ж.Жолу, БЧК; Орозбекова, Боталиева, Щербакова, Мусоргского;</li><li>с 18 по 24 мая в г. Сокулук по ул. Калинина, Белинского, Зеленой;</li><li>с 23 по 24 мая в г. Бишкек по ул. Лущихина №81-95.</li>
Работы по устранению утечки газа проводятся в целях обеспечения безопасности и бесперебойности работы оборудования.

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