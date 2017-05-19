Борец Жанат Кыйлобаев взял серебро Исламских игр

19 мая 2017, 9:43 Комментарии

Борцы Кыргызстана завоевали две медали во второй день состязаний по греко-римской борьбе в рамках Исламских игр солидарности в Баку (Азербайджан).

Как сообщает официальный сайт состязаний, Кыйлобаев (до 66 кг) стартовал с четвертьфинала. Свой первый поединок провел с Абдулсаметом Гуналом из Турции и добился победы 4:3, а затем в полуфинале встретился с иорданским борцом Махмудом Ахме Даншаном Ахмадом. Эту схватку он выиграл уверенно и вышел в финал.

В поединке за золото Кыйлобаев померился силами с хозяином ковра Камраном Маммадовым, но не смог его одолеть и стал серебряным призером.

В этот день еще одну медаль завоевал Кайратбек Туголбаев (до 75 кг), который дошел до полуфинала и уступил азербайджанскому борцу Элвину Мурсалиеву, который стал победителем игр. Затем кыргызстанец поборолся за третье место с Расулом Гармсири и завоевал бронзу.

Стоит отметить, в первый день борцы греко-римского стиля завоевали три медали, золото взял Каныбек Жолчубеков, серебро у Руслана Царева и Узура Джузупбекова.

Напомним, на сегодняшний день в копилке сборной Кыргызстана 12 медалей, помимо пяти медалей борцов, одно золото завоевал дзюдоист Юрий Краковецкий, бронзовые медали взяли дзюдоисты Отар Бестаев, Владимир Золоев, Бектур Рысмамбетов, Дарья Таланова (плавание), Дарья Маслова (легкая атлетика) и женская сборная по волейболу.