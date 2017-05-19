В Каракасе в столкновениях демонстрантов и полиции пострадали 60 человек

19 мая 2017, 9:44 Комментарии

В результате столкновений между демонстрантами и сотрудниками службы безопасности в столице Венесуэлы Каракасе пострадали 58 человек. Об этом сообщает RT со ссылкой на El Nacional.

По данным издания, 34 пострадавших доставлены в больницы муниципалитета Барута. Ещё 24 человека госпитализированы в районе Чакао.

При этом во время акции протеста в городе Маракайбо был убит 24-летний студент медицинского факультета и сотрудник экологической организации "Зеленый крест" Пол Морено.

Кроме того, губернатор штата Амасонас Либорио Гуарулья сообщил, что его племянник был застрелен неизвестными в городе Пуэрто-Аякучо.

Ранее глава неправительственной организации (НПО) "Венесуэльский уголовный форум" Альфредо Ромеро заявил, что число задержанных в Венесуэле в ходе акций протеста превысило 2,3 тысячи человек.