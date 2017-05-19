Доллар США: 67.8420 (+0.1447) 
Евро: 75.4912 (+0.4487) 
Золото: 40.55 $/гр (+0.54) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Баткенской области ученики 7 класса отравились химическим веществомВ Баткенской области ученики 7 класса отравились химическим веществомБорец Жанат Кыйлобаев взял серебро Исламских игрБорец Жанат Кыйлобаев взял серебро Исламских игр

В Каракасе в столкновениях демонстрантов и полиции пострадали 60 человек

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360095_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426869-ru.html

Похожие новости

Рядовой сбил сослуживца в Джалал-Абадской области — пострадавший скончался

Человечиной кормил друзей — как ловили людоеда на Иссык-Куле

На счет МЧС поступило 4,4 млн сомов пострадавшим от стихии в Ошской области

На счет МЧС поступило 2 млн сомов для пострадавших от землетрясения и 2,3 млн сомов для пострадавших от оползня

На спецсчет МЧС для пострадавших от катаклизмов на юге поступило 4,4 млн сомов

19 мая 2017, 9:44       Комментарии

В результате столкновений между демонстрантами и сотрудниками службы безопасности в столице Венесуэлы Каракасе пострадали 58 человек. Об этом сообщает RT со ссылкой на El Nacional.
По данным издания, 34 пострадавших доставлены в больницы муниципалитета Барута. Ещё 24 человека госпитализированы в районе Чакао.
При этом во время акции протеста в городе Маракайбо был убит 24-летний студент медицинского факультета и сотрудник экологической организации "Зеленый крест" Пол Морено.
Кроме того, губернатор штата Амасонас Либорио Гуарулья сообщил, что его племянник был застрелен неизвестными в городе Пуэрто-Аякучо.
Ранее глава неправительственной организации (НПО) "Венесуэльский уголовный форум" Альфредо Ромеро заявил, что число задержанных в Венесуэле в ходе акций протеста превысило 2,3 тысячи человек.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум