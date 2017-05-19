В Баткенской области школьники отравились химическим веществом

19 мая 2017, 9:53 Комментарии

18 мая в селе Бужум Баткенской области, среди учеников седьмого класса средней школы зарегистрировано отравление химическим веществом. Всего пострадавших - семеро детей, все девочки, сообщает пресс-служба Минздрава.

В ходе эпидемиологического расследования установлено, что ученик седьмого класса на перемене примерно в 15.30 зажег в классе у окна шашку с фитилем, который он якобы нашел на улице. Почувствовав едкий сернистый запах, он убежал на улицу. После перемены, со слов учащихся, у некоторых появились затрудненное дыхание и подкашливание.

Дети были госпитализированы в Баткенскую областную объединенную больницу, из них четверо в детское отделение, 3-е в отделение реанимации. Все дети поступили с жалобами на головную боль, подкашливание и удушье.

Пострадавшим была оказана своевременная медицинская помощь: дезинтоксикационная инфузионная терапия, двум пострадавшим оказана кислородная терапия.

В Минздраве сообщают, что сегодня, 19 мая, дети, находившиеся в реанимации, переведены в детское отделение, их состояние стабилизировалось.

По словам координатора по здравоохранению Баткенской области Орозмамата Темирова, после утреннего обхода состояние детей удовлетворительное. Планируется выписка детей на амбулаторное лечение, решение о выписке будет принято после консилиума врачей.