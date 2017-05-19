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Защиту предпринимателей в Узбекистане выведут на новый уровень

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/zashchitu...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426866-ru.html

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19 мая 2017, 9:43       Комментарии

Бишкек, 19 мая /Кабар/. В Узбекистане в соответствии с указом главы государства появился институт Уполномоченного при Президенте по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства. Об этом сообщили в Посльстве Респулики Узбекистан в Бишкеке.
Этот институт будет способствовать внедрению новых механизмов эффективного диалога между государственными органами и субъектами предпринимательства, созданию дополнительных гарантий защиты их прав и законных интересов.
Уполномоченный будет участвовать в формировании и реализации государственной политики в этой сфере, осуществлять контроль за соблюдением их прав и законных интересов, оказывать правовую поддержку при осуществлении проверок их деятельности.
Основными направлениями деятельности Уполномоченного являются также изучение практической реализации норм и требований законодательства о гарантиях свободы предпринимательской деятельности, оценка эффективности воздействия принятых нормативно-правовых актов на ее осуществление, подготовка предложений по совершенствованию законодательства в этом направлении.
Для решения Уполномоченным своих задач ему предоставляется ряд прав и полномочий. В частности, он вправе осуществлять мониторинг законности проведения проверок деятельности субъектов предпринимательства, вносить предложения по принятию комплексных мер по предупреждению фактов незаконного вмешательства в их деятельность, запрашивать и получать от государственных органов и организаций статистические, аналитические материалы, заключения и иную информацию по вопросам, входящим в его компетенцию.
Вместе с тем, документом предусмотрено, что Уполномоченный может письменно объявлять должностным лицам государственных органов и иных организаций предостережения, вносить руководителям государственных органов и иных организаций представления об устранении выявленных нарушений законодательства, причин и условий, им способствующих. Он также вправе обращаться в суды с заявлениями и исками в интересах деловых людей без уплаты государственной пошлины, принимать участие в заседаниях государственных органов, связанных с рассмотрением вопросов защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства.
По мнению экспертов, реализация предусмотренных в указе мер создаст возможности для обеспечения на практике принципа приоритета интересов субъектов предпринимательства, являющихся движущей силой экономики, укрепления эффективного диалога между государственными органами и бизнесменами, устранения любых проявлений нарушения их прав и законных интересов. Все это будет способствовать повышению экономической мощи страны, устойчивому и качественному трудоустройству населения, дальнейшему улучшению качества жизни людей, укреплению социальной стабильности в обществе.

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