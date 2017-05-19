В Узбекистане упрощается процедура нострификации дипломов зарубежных учебных заведений

19 мая 2017, 9:52 Комментарии

Ташкент, 19 мая /Толонбай Курбанов – Кабар/. В Узбекистане упрощается процедуры признания и нострификации документов о получении образования в зарубежных странах. Об этом сообщили накануне на пресс-конференции в Национальном пресс-центре, посвященные по данному вопросу.

По словам начальник отдела Государственного центра тестирования Н.Эшонкулова, новые правила действуют в соответствии с постановлением правительства Узбекистана "О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке признания и нострификации (установления эквивалентности) документов об образовании, выданных в зарубежных странах", которое было принято в апреле т.г.

В соответствии с внесенными в положение изменениями и дополнениями граждане Узбекистана, закончившие зарубежные высшие учебные заведения, внесенные в перечень-рейтинг международно признанных образовательных организаций, будут проходить нострификацию диплома напрямую, без сдачи специального экзамена. То есть они могут беспрепятственно устраиваться на работу по специальности.

Выпускники вузов, не включенных в рейтинг, должны будут сдавать экзамены. Кроме того, в положении определен новый порядок признания документов об общем среднем и среднем специальном образовании.