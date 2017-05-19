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Ч.Турсунбеков с двухдневной рабочей поездкой находится в Ошской области

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/ch.tursun...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426864-ru.html

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19 мая 2017, 9:33       Комментарии

Бишкек, 19 мая /Кабар/. Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Чыныбай Турсунбеков совершает двухдневную рабочую поездку по Ошской области. Об этом сообщилиь в пресс-службе парламента.
Чыныбай Турсунбеков встретится с жителями сел Кара-Тейит, Кара-Мык, Жекенди, Шибээ, где произошло землетрясение. Кроме этого в ходе рабочей поездки Чыныбай Турсунбеков посетит село Жалпак-Таш Узгенского района и встретится с пострадавшими от оползня гражданами.
Также Торага ознакомится со строительством ряда социальных объектов, строящихся в области, в том числе и в городе Ош.

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