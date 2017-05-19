В Джалал-Абадской области солдат насмерть сбил своего сослуживца

19 мая 2017, 9:37 Комментарии

Бишкек, 19 мая /Кабар/. В Джалал-Абадской области 18 мая военнослужащий контрактной службы войсковой части 30295 Сухопутных войск Вооруженных Сил Кыргызской Республики рядовой А.Т. по неосторожности совершил наезд на военнослужащего контрактной службы этой же части рядового Т.М.

Как сообщает пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных КР, в результате случившегося рядовой Т.М. был доставлен в территориальную больницу г. Майлуу-Суу, где, не приходя в сознание, скончался.

Инцидент произошел в парке части при проведении планового обслуживания техники.

О данном факте проинформирована военная прокуратура Джалал-Абадского гарнизона, которая и проводит собственное расследование.