Валерий Леонтьев выступит с юбилейным концертом в филармонии им. Т.Сатылганова

19 мая 2017, 9:37 Комментарии

Бишкек, 19 мая /Кабар/. В Кыргызской Национальной Филармонии им. Т.Сатылганова 21 мая в 18.00 часов состоится юбилейный концерт Валерия Леонтьева "45 лет на сцене", сообщили в пресс-службе Министерства культуры, информации и туризма КР.

Концерт российского артиста пройдет в рамках юбилейного тура.

Как отмечают представители Центра по организации мероприятий "Art Face", зрителей на концерте ожидает яркое шоу, потрясающие впечатления и чудесный вечер. Целая жизнь Валерия Леонтьева, великолепная и творческая, будет исполнена на сцене филармонии.