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Валерий Леонтьев выступит с юбилейным концертом в филармонии им. Т.Сатылганова

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/valerii-l...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426862-ru.html

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19 мая 2017, 9:37       Комментарии

Бишкек, 19 мая /Кабар/. В Кыргызской Национальной Филармонии им. Т.Сатылганова 21 мая в 18.00 часов состоится юбилейный концерт Валерия Леонтьева "45 лет на сцене", сообщили в пресс-службе Министерства культуры, информации и туризма КР.
Концерт российского артиста пройдет в рамках юбилейного тура.
Как отмечают представители Центра по организации мероприятий "Art Face", зрителей на концерте ожидает яркое шоу, потрясающие впечатления и чудесный вечер. Целая жизнь Валерия Леонтьева, великолепная и творческая, будет исполнена на сцене филармонии.

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