В Баткенской области ученики 7 класса отравились химическим веществом

19 мая 2017, 9:45 Комментарии

Бишкек, 19 мая /Кабар/. В селе Бужум Баткенской области ученики 7 класса отравились химическим веществом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что инцидент произошел 18 мая. Всего пострадали 7 девочек.

В ходе эпидрасследования установлено, что ученик седьмого класса на перемене (примерно в 15.30ч.) 18 мая 2017 г. зажег в классе на окне шашку с фитилем, который он якобы нашел на улице. Почувствовав едкий сернистый запах, он убежал на улицу. После перерыва в классе находились на учебном процессе все учащиеся, всего 21 ученик этого класса, в 17.30ч., со слов учащихся, у некоторых появились затрудненное дыхание и покашливание.

Дети были госпитализированы в Баткенскую областную объединенную больницу, из них четверо в детское отделение, 3 - в отделение реанимации. Все дети поступили с жалобами на головную боль, покашливание и удушье.

Пострадавшим была оказана своевременная медицинская помощь: дезинтоксикационная инфузионная терапия, двум пострадавшим оказана кислородная терапия.

На 09.00ч. 19 мая 2017 года дети, находившиеся в реанимации, переведены в детское отделение, состояние стабилизировалось.

По словам координатора по здравоохранению Баткенской области Орозмамата Темирова, после утреннего обхода состояние детей удовлетворительное. Планируется выписка детей на амбулаторное лечение, решение о выписке будет принято после консилиума врачей.