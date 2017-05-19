Рядовой сбил сослуживца в Джалал-Абадской области — пострадавший скончался

19 мая 2017, 9:39 Комментарии

БИШКЕК, 19 мая - Sputnik. Военнослужащий контрактной службы войсковой части 30295 по неосторожности совершил наезд на сослуживца, сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил КР.

Рядовой 18 мая был доставлен в больницу города Майлуу-Суу, где скончался, не приходя в сознание. Трагедия произошла в автопарке военной части при проведении планового обслуживания техники.

О данном факте проинформирована военная прокуратура Джалал-Абадского гарнизона, которая и проводит расследование.