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Рядовой сбил сослуживца в Джалал-Абадской области — пострадавший скончался

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426859-ru.html

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В каких районах Бишкека и Чуйской области 19 мая отключат электричество

19 мая 2017, 9:39       Комментарии

БИШКЕК, 19 мая - Sputnik. Военнослужащий контрактной службы войсковой части 30295 по неосторожности совершил наезд на сослуживца, сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил КР.
Рядовой 18 мая был доставлен в больницу города Майлуу-Суу, где скончался, не приходя в сознание. Трагедия произошла в автопарке военной части при проведении планового обслуживания техники.
О данном факте проинформирована военная прокуратура Джалал-Абадского гарнизона, которая и проводит расследование.

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