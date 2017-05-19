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Сборник рассказов 16-летнего подростка презентовали в Бишкеке

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/sborni...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426858-ru.html

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19 мая 2017, 9:14       Комментарии

Накануне в библиотеке имени К.Баялинова состоялась презентация сборника рассказов "Паутина" молодого писателя, ученика 10-го класса Эрмека Турдубекова, сообщают в Союзе писателей.
Презентацию посетили именитые писатели, критики, философы и дали хорошую оценку работам молодого автора.
"Дебют в шестнадцать лет — это новый рекорд. Книга обязательна к прочтению взрослым, чтобы лучше понять психологию своих детей и также отметила, что понравилось то, как автор ставит вопросы, но ответить дает читателям, что напоминает "принцип айсберга" Хемингуэя. Рассказы Эрмека сильно отличаются от той графомании, что пишут современные авторы и адресованы широкому кругу читателей. Не проигнорировали мероприятие и такие известные народные писатели, заслуженные деятели культуры как Мар Байджиев, Александр Иванов. Не обошлось и без критики, они посоветовали работать над текстами еще больше, писать и поэзию (так как в произведениях Эрмека много романтики и поэтичности) и выразили надежду, что у молодого автора большое будущее. Также центр науки и культуры Россотрудничества в Кыргызстане в августе 2017-года отправляют молодого писателя на семинар-конференцию в Питер", – говорится в сообщении.
Будучи уже автором нескольких рассказов и стихотворений, ныне ученик 10 класса школы-гимназии №64 Бишкека, Эрмек Турдубеков в 2015-году принимал участие в Интернет-конкурсе российского литературного клуба "Твоя первая книга" и стал его победителем среди взрослых писателей в номинации "Современная проза", получив от жюри и интернет-пользователей хвалебные рецензии и отзывы.

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