Фильм кыргызского подростка покажут на кинофестивале в Канаде

19 мая 2017, 9:25 Комментарии

Короткометражный анимационный фильм "Соседи" юного режиссера, школьника Батыркан Ильясова примет участие в конкурсной программе международного детского кинофестиваля FOCUS который пройдет 21 мая в Торонто (Канада), сообщили в пресс-службе Международного кинофестиваля короткометражных фильмов стран СНГ, Балтии и Грузии "Кыргызстан – страна короткометражных фильмов.

В мероприятии участвуют короткометражные анимационные фильмы, которые отвечают на тему: "Что делает мир лучше?" созданные детьми и подростками младше 16 лет.

"Анимационный фильм Батыркана – это история двух соседей, один из них работяга, а второй, лентяй, любитель выпить. Этот фильм – новая интерпретация басни Крылова "Стрекоза и муравей". апомним, фильм Батыркана "Соседи" выигрывал главный приз в категории "Лучшая анимация" Национального детско-юношеского кинофестиваля "Карек" а так же, был участником VI Международного Кинофестиваля короткометражных фильмов стран СНГ, Балтии и Грузии "Кыргызстан – страна короткометражных фильмов". Весной 2016 года он так же выиграл один из главных призов на конкурсе видеороликов на тему I Love English проведенный посольством США. Анимацией увлекается 3 года. В данный момент Батыркан заканчивает в 8 класс, живет в городе Каракол", – говорится в сообщении.