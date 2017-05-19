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На Таймс-сквер автомобиль врезался в толпу

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360089_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426856-ru.html

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19 мая 2017, 9:09       Комментарии

Одна женщина погибла и еще 22 человека получили ранения в центре Нью-Йорка на Таймс-сквер, где автомобиль на большой скорости заехал на переполненный людьми тротуар, передает Би-би-си.
О жертве и пострадавших на пресс-конференции рассказал мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. В полиции уточнили, что погибшая - 18-летняя девушка. Ее 13-летняя сестра - среди раненых.
В людей врезался красный седан Honda. Водитель был задержан, сообщал ранее департамент полиции Нью-Йорка. Им, по словам мэра Нью-Йорка, оказался 26-летний водитель, служивший в ВМС США. Он находится под стражей.
"Нет никаких признаков, что это был акт терроризма", - заявил мэр де Блазио. Несмотря на это, по решению властей города в Нью-Йорке будут дежурить дополнительные силы полиции из подразделений по борьбе с терроризмом.
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Ранее в полиции уже говорили, что водитель мог потерять управление автомобилем. Пожарный департамент Нью-Йорка, в свою очередь, сообщал, что 13 человек были госпитализированы после наезда машины на толпу людей на Таймс-сквер.
Полиция после происшествия перекрыла район около Таймс-сквер, одного из самых популярных туристических мест Нью-Йорка.
Ранее в полиции уже говорили, что водитель мог потерять управление автомобилем. Пожарный департамент Нью-Йорка, в свою очередь, сообщал, что 13 человек были госпитализированы после наезда машины на толпу людей на Таймс-сквер.
Полиция после происшествия перекрыла район около Таймс-сквер, одного из самых популярных туристических мест Нью-Йорка.
На место происшествия прибыли губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо и мэр де Блазио.
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