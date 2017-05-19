На Таймс-сквер автомобиль врезался в толпу

19 мая 2017, 9:09 Комментарии

Одна женщина погибла и еще 22 человека получили ранения в центре Нью-Йорка на Таймс-сквер, где автомобиль на большой скорости заехал на переполненный людьми тротуар, передает Би-би-си.

О жертве и пострадавших на пресс-конференции рассказал мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. В полиции уточнили, что погибшая - 18-летняя девушка. Ее 13-летняя сестра - среди раненых.

В людей врезался красный седан Honda. Водитель был задержан, сообщал ранее департамент полиции Нью-Йорка. Им, по словам мэра Нью-Йорка, оказался 26-летний водитель, служивший в ВМС США. Он находится под стражей.

"Нет никаких признаков, что это был акт терроризма", - заявил мэр де Блазио. Несмотря на это, по решению властей города в Нью-Йорке будут дежурить дополнительные силы полиции из подразделений по борьбе с терроризмом.

В департаменте полиции Нью-Йорка уточнили, что 26-летний подозреваемый Ричард Рохас живет в Бронксе. В 2008-м и 2015 году его задерживали за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

Ранее в полиции уже говорили, что водитель мог потерять управление автомобилем. Пожарный департамент Нью-Йорка, в свою очередь, сообщал, что 13 человек были госпитализированы после наезда машины на толпу людей на Таймс-сквер.

Полиция после происшествия перекрыла район около Таймс-сквер, одного из самых популярных туристических мест Нью-Йорка.

Ранее в полиции уже говорили, что водитель мог потерять управление автомобилем. Пожарный департамент Нью-Йорка, в свою очередь, сообщал, что 13 человек были госпитализированы после наезда машины на толпу людей на Таймс-сквер.

Полиция после происшествия перекрыла район около Таймс-сквер, одного из самых популярных туристических мест Нью-Йорка.

На место происшествия прибыли губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо и мэр де Блазио.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сказал, что президент Дональд Трамп проинформирован о случившемся.