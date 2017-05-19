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WADA хочет срочно наделить себя правом вводить санкции за допинг

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360092_wa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426855-ru.html

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19 мая 2017, 9:15       Комментарии

Международное антидопинговое агентство (WADA) готовит срочное изменение правил, связанных с санкциями за использование допинга. В четверг, 18 мая, совет директоров WADA одобрил план, который предполагает наделение агентства правом вводить санкции в отношении международных спортивных федераций, национальных олимпийских комитетов и организаторов крупных соревнований за невыполнение антидопинговых норм, передает DW.
Таким образом, WADA рассчитывает избежать ситуации, сложившейся перед Играми в Рио, пишет агентство AP. Тогда антидопинговое агентство рекомендовало Международному олимпийскому ввести санкции в отношении России и не допускать на соревнования всю сборную, однако МОК предоставил право решать этот вопрос международным спортивным федерациям.
Как правило, изменения подобного рода вступают в силу при очередном обновлении Кодекса WADA, которое должно произойти в 2021 году, отмечает агентство AP. Но в сложившейся ситуации WADA, судя по всему, пытается успеть внести изменения таким образом, чтобы иметь влияние на предстоящие игры в Пхенчхане. Решающее голосование состоится на следующем заседании совета директоров в ноябре 2017 года. С учетом трехмесячного срока имплементации изменение правил должно вступить в силу в феврале 2018 года, а открытие Зимних олимпийских игр в Южной Корее назначено как раз на 8 февраля. Вопрос о том, успеет ли WADA повлиять на состав участников, остается открытым.
Напомним, тяжелоатлет из Кыргызстана Иззат Артыков выступал в весовой категории до 69 кг на Олимпийских играх-2016 в Рио. В сумме кыргызстанец поднял вес в 339 кг. Лучшим результатом Артыкова в рывке стал 151 кг, а в толчке - 188 кг. Это принесло ему бронзовую медаль Олимпийских игр.
Однако позже Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил кыргызстанца бронзовой медали. У него были изъяты допинг-пробы, результаты которых оказались положительными на стрихнин, который является запрещенным веществом.
Независимое допинг-тестирование
На заседании 18 мая совет директоров WADA утвердил также создание Независимой организации допинг-тестирования (ITA), которая будет работать в швейцарской юрисдикции. В совет директоров ITA войдут пять человек: председатель, представитель МОК, представитель одной из международных спортивных федераций, спортсмен и антидопинговый эксперт. Представитель WADA также получит место в совете директоров новой организации, но будет иметь только совещательные права. Совет директоров будет назначать генерального директора ITA, а финансирование организации возьмет на себя МОК.
WADA рассчитывает, что организация начнет работу уже к Зимней олимпиаде 2018 года. Впрочем, международные спортивные федерации могут самостоятельно выбирать, сотрудничать с ITA или нет. Вероятно, крупные федерации, у которых уже налажена собственная процедура допинг-тестирования атлетов, не захотят согласовывать свои планы с новой организацией, и WADA не может обязать их это сделать.

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