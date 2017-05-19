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Ежегодно в СМИ будет публиковаться список террористических организаций

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360091_ej...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426854-ru.html

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В Кыргызстане ежегодно станут публиковать списки террористических организаций

Торага ЖК обсудил с президентом Совета ИКАО вопросы по выводу авиакомпаний КР из "чёрного списка"

19 мая 2017, 9:17       Комментарии

Алмазбек Атамбаев подписал Закон КР "О внесении изменения в Закон КР "О противодействии терроризму". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Закон принят Жогорку Кенешем 5 апреля 2017 года.
Целью данного закона является противодействие влиянию радикальных экстремистских идеологий на молодое поколение граждан КР, а также своевременное информирование народа Кыргызстана об организациях, признанных судами КР террористическими.
Предлагается внести в вышеуказанный Закон изменения, предусматривающие ведение уполномоченным государственным органом по обеспечению национальной безопасности единого списка организаций, признанных судами Кыргызской Республики террористическими, а также ежегодное опубликование данного списка в периодических печатных изданиях и официальных сайтах государственных органов.

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