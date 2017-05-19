Ежегодно в СМИ будет публиковаться список террористических организаций

19 мая 2017, 9:17 Комментарии

Алмазбек Атамбаев подписал Закон КР "О внесении изменения в Закон КР "О противодействии терроризму". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Закон принят Жогорку Кенешем 5 апреля 2017 года.

Целью данного закона является противодействие влиянию радикальных экстремистских идеологий на молодое поколение граждан КР, а также своевременное информирование народа Кыргызстана об организациях, признанных судами КР террористическими.

Предлагается внести в вышеуказанный Закон изменения, предусматривающие ведение уполномоченным государственным органом по обеспечению национальной безопасности единого списка организаций, признанных судами Кыргызской Республики террористическими, а также ежегодное опубликование данного списка в периодических печатных изданиях и официальных сайтах государственных органов.