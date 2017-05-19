Волейболистки Кыргызстана завоевали бронзу Исламских игр

19 мая 2017, 9:20 Комментарии

Женская сборная Кыргызстана завоевала бронзовую медаль Исламских игр солидарности, которые проходят в Баку (Азербайджан).

Как сообщает официальный сайт состязаний, в полуфинальном матче сборная Кыргызстана уступила Турции со счетом 0:3.

Затем в матче за третье место одержала победу над Таджикистаном уверенно в трех сетах и стала бронзовым призером игр.

Напомним, всего в состязаниях принимают участие четыре сборные, помимо Кыргызстана играют Турция, Азербайджан и Таджикистан. Ранее кыргызстанки потерпели два поражения от Турции и Азербайджана. Затем за выход в финал сборная Кыргызстана сыграла снова с Турцией, а Азербайджан встречался с Таджикистаном.

Победители вышли в финал, а проигравшие боролись за бронзу. В матче за золото сборная Азербайджана со счетом 3:1 одолела Турцию и стала чемпионом Исламских игр.