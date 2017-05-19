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Волейболистки Кыргызстана завоевали бронзу Исламских игр

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360090_vo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426853-ru.html

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19 мая 2017, 9:20       Комментарии

Женская сборная Кыргызстана завоевала бронзовую медаль Исламских игр солидарности, которые проходят в Баку (Азербайджан).
Как сообщает официальный сайт состязаний, в полуфинальном матче сборная Кыргызстана уступила Турции со счетом 0:3.
Затем в матче за третье место одержала победу над Таджикистаном уверенно в трех сетах и стала бронзовым призером игр.
Напомним, всего в состязаниях принимают участие четыре сборные, помимо Кыргызстана играют Турция, Азербайджан и Таджикистан. Ранее кыргызстанки потерпели два поражения от Турции и Азербайджана. Затем за выход в финал сборная Кыргызстана сыграла снова с Турцией, а Азербайджан встречался с Таджикистаном.
Победители вышли в финал, а проигравшие боролись за бронзу. В матче за золото сборная Азербайджана со счетом 3:1 одолела Турцию и стала чемпионом Исламских игр.

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