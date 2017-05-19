В Кыргызстане выберут самого красивого котика

19 мая 2017, 8:46 Комментарии

БИШКЕК, 18 мая - Sputnik. В предстоящие выходные в Бишкеке пройдет выставка кошек, сообщила журналисту Sputnik Кыргызстан организатор мероприятия Алла Темирханова.

На конкурс привезут самых красивых породистых животных из соседних стран. Лучших питомцев разных пород определит жюри международного уровня.

Организаторы сообщили, что вход на выставку будет платным: стоимость детского билета составит 100 сомов, стоимость взрослого - 150. Открытие пройдет 20 мая в 10.00 в торговом центре Beta Stores.