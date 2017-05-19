Где в Бишкеке 19 мая отключат свет? — список районов

19 мая 2017, 8:59 Комментарии

БИШКЕК, 19 мая - Sputnik. В некоторых районах Бишкека и Чуйской области в пятницу, 19 мая, могут отключить электроэнергию, сообщила пресс-служба ОАО "Северэлектро".

Список районов Бишкека, где возможны перебои с энергоснабжением:

<ul> <li>с 09.00 до 17.00 - на проспекте Айтматова, улицах Турусбекова, Урицкого, Баялинова, Махатмы Ганди, Кудрука, Красной, Алтымышева, Матыева, Льва Толстого, в жилмассивах "Ала-Тоо-1", "Салам-Алик" и в доме №35 микрорайона "Джал";</li> <li>с 09.30 до 17.30 - на улицах Дубосековской, Сары-Челекской, Набережной, Ак-Терекской и Бухарской в жилмассиве "Красный строитель";</li> <li>с 09.00 до 13.00 - на проспекте Жибек-Жолу и в переулке Черкесском;</li> <li>с 13.00 до 16.00 - в домах №19-24 микрорайона "Учкун";</li> <li>с 09.00 до 15.00 - на улице Тон в жилмассиве "Кок-Жар";</li> <li>с 13.00 до 18.00 - на улицах Молдокулова, Ахунбаева и Санжыра в жилмассиве "Кок-Жар".</li> </ul> Список районов Чуйской области, где вероятны отключения:

<ul> <li>Аламудунский: с 09.00 до 17.00 - в селах Виноградное, Полевое, Прибойное, Константиновка, Луговое, Ленинское и на улицах Комсомольской, Фрунзенской, Октябрьской в Васильевке;</li> <li>Сокулукский: с 09.00 до 17.00 - на улицах Ленина, Токтогула, Западной, Шевченко, Красноармейской в Военно-Антоновке и на улицах Горького, Пушкина, Забайкальской, Школьной, Олимпийской, Северной, Дружбы, Новой в Гавриловке;</li> <li>Жайыльский: с 09.00 до 17.00 - в домах №1-4 на улице Космонавтов в Кара-Балте и на улицах Центральной, Первомайской, Октябрьской в селе Ставрополовка.</li> </ul> Монтажные бригады будут очищать электросети от поросли и проводить профилактику на подстанциях.