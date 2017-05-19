Доллар США: 67.8420 (+0.1447) 
Евро: 75.4912 (+0.4487) 
Золото: 40.55 $/гр (+0.54) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

На Таймс-сквер автомобиль врезался в толпуНа Таймс-сквер автомобиль врезался в толпуГде в Бишкеке 19 мая отключат свет? — список районовГде в Бишкеке 19 мая отключат свет? — список районов

Активисты начали серию митингов с требованием снизить количество ДТП в Бишкеке

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/aktivi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426849-ru.html

Похожие новости

Сборник рассказов 16-летнего подростка презентовали в Бишкеке

Где в Бишкеке 19 мая отключат свет? — список районов

Прогноз погоды: в Бишкеке временами дождь, гроза

Грозы — погода в Бишкеке на 19 мая

В Бишкеке прошла национальная конференция на тему достойной старости

19 мая 2017, 9:03       Комментарии

В Бишкеке активисты начали серию митингов с требованием принятия срочных мер по снижению количества ДТП.
Как заявляет исполнительный директор движения "За конституционное совещание" Рита Карасартова, активисты будут ежедневно проводить акции около ведомств, способных снизить количество аварий или имеющих к этой сфере отношение.
"Аварии случаются каждый день, гибнут люди. Когда начнет работать "Безопасный город", мы вот так и будем сидеть и ждать завершения суда? Мы требуем срочных мер", — сказала она.
На вопросы участников акции протеста отвечает начальник штаба УПМ Бишкека Жакып Жумаев.
За последние три года в Кыргызстане зарегистрировано 20 053 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 3 020 человек, 29 804 получили травмы. В среднем, ежедневно в стране регистрируется больше 18 ДТП, в которых погибают почти 3 человека.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум