Активисты начали серию митингов с требованием снизить количество ДТП в Бишкеке

19 мая 2017, 9:03 Комментарии

В Бишкеке активисты начали серию митингов с требованием принятия срочных мер по снижению количества ДТП.

Как заявляет исполнительный директор движения "За конституционное совещание" Рита Карасартова, активисты будут ежедневно проводить акции около ведомств, способных снизить количество аварий или имеющих к этой сфере отношение.

"Аварии случаются каждый день, гибнут люди. Когда начнет работать "Безопасный город", мы вот так и будем сидеть и ждать завершения суда? Мы требуем срочных мер", — сказала она.

На вопросы участников акции протеста отвечает начальник штаба УПМ Бишкека Жакып Жумаев.

За последние три года в Кыргызстане зарегистрировано 20 053 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 3 020 человек, 29 804 получили травмы. В среднем, ежедневно в стране регистрируется больше 18 ДТП, в которых погибают почти 3 человека.